Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло більше 28 тис. осіб

Так, сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:

“Майорське” — 50/250; “Мар’їнка” — 100/250; “Новотроїцьке” — 25/15; “Гнутове” — 170/40.

Загалом за минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду перетнули: “Майорське” — 6965 осіб та 735 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 7285 осіб та 1245 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 6170 осіб та 1260 транспортних засобів; “Гнутове” — 3620 осіб та 805 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 4390 осіб.