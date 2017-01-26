Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло більше 28 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Минулої доби контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі проведення АТО перетнули 28,4 тис. осіб та 4,1 тис. транспортних засобів. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Так, сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:
“Майорське” — 50/250; “Мар’їнка” — 100/250; “Новотроїцьке” — 25/15; “Гнутове” — 170/40.
Загалом за минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду перетнули: “Майорське” — 6965 осіб та 735 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 7285 осіб та 1245 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 6170 осіб та 1260 транспортних засобів; “Гнутове” — 3620 осіб та 805 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 4390 осіб.