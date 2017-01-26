За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло более 28 тыс. человек

Так, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 50/250; "Марьинка" - 100/250; "Новотроицкое" - 25/15; "Гнутово" - 170/40.

Всего за минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда пересекли: "Майорское" - 6965 человек и 735 транспортных средств; "Марьинка" - 7285 человек и 1245 транспортных средств; "Новотроицкое" - 6170 человек и 1260 транспортных средств; "Гнутово" - 3620 человек и 805 транспортных средств; "Станица Луганская" - 4390 человек.