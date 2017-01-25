Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло більше 28 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Минулої доби контрольні пункти в’їзду-виїзду в зоні АТО перетнули 28,1 тис. осіб та 4,1 тис. транспортних засобів. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
У контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:
“Майорське” — 120/200; “Мар’їнка” — 200/200; “Новотроїцьке” — 20/30; “Гнутове” — 150/40.
Усі КПВВ працюють в штатному режимі.
Загалом протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнули: “Майорське” — 7215 осіб та 815 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 7090 осіб та 1265 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 5940 осіб та 1120 транспортних засобів; “Гнутове” — 3735 осіб та 875 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 4120 осіб.