Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло більше 28 тис. осіб

У контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:

“Майорське” — 120/200; “Мар’їнка” — 200/200; “Новотроїцьке” — 20/30; “Гнутове” — 150/40.

Усі КПВВ працюють в штатному режимі.

Загалом протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнули: “Майорське” — 7215 осіб та 815 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 7090 осіб та 1265 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 5940 осіб та 1120 транспортних засобів; “Гнутове” — 3735 осіб та 875 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 4120 осіб.