За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло более 28 тыс. человек

В контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 120/200; "Марьинка" - 200/200; "Новотроицкое" - 20/30; "Гнутово" - 150/40.

Все КПВВ работают в штатном режиме.

В общем за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли: "Майорское" - 7215 человек и 815 транспортных средств; "Марьинка" - 7090 человек и 1265 транспортных средств; "Новотроицкое" - 5940 человек и 1120 транспортных средств; "Гнутово" - 3735 человек и 875 транспортных средств; "Станица Луганская" - 4120 человек.