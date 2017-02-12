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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло більше 16 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Загалом протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнули 16,3 тисяч осіб та 3 тисячі транспортних засобів. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло більше 16 тис. осіб

Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі проведення АТО продовжують працювати в штатному режимі. Всього лінію розмежування через КПВВ вчора перетнули 16,3 тисяч осіб, що на понад 2 тисячі осіб менше, ніж минулої доби, та 3 тисячі транспортних засобів:

“Майорське” — 4078 осіб та 665 транспортних засобів;

“Мар’їнка” — 4186 осіб та 960 транспортних засобів;

“Новотроїцьке” — 3466 осіб та 870 транспортних засобів;

“Гнутове” — 1905 осіб та 590транспортних засобів;

“Станиця Луганська” — 2759 осіб.

Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:

“Майорське” — 100/80; “Мар’їнка” — 150/100; “Новотроїцьке” — 30/35; “Гнутове” —50/30.

Як повідомляв УНН, 11 лютого, більше 500 автівок зібралось у чергах на КПВВ на лінії розмежування.

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