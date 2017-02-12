За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло более 16 тыс. человек

Все контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО продолжают работать в штатном режиме. Всего линию разграничения через КПВВ вчера пересекли 16,3 тысячи человек, что более чем на 2 тысячи человек меньше, чем за предыдущие сутки, и 3 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 4078 человек и 665 транспортных средств;

"Марьинка" - 4186 человек и 960 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 3466 человек и 870 транспортных средств;

"Гнутово" - 1905 человек и 590транспортних средств;

"Станица Луганская» - 2759 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 100/80; "Марьинка" - 150/100; "Новотроицкое" - 30/35; "Гнутово" -50/30.

Как сообщал УНН, 11 февраля, более 500 автомобилей собралось в очередях на КПВВ на линии разграничения .