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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло більше 16 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнули 16,6 тисяч осіб та 3 тисячі транспортних засобів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло більше 16 тис. осіб

В контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:

“Майорське” — 70/80; “Мар’їнка” — 150/50; “Новотроїцьке” — 15/30; “Гнутове” — 100/30.

Загалом протягом минулої доби контрольні пункти в’їзду-виїзду перетнули: “Майорське” — 4555 осіб та 755 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 4125 осіб та 825 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 3630 осіб та 840 транспортних засобів; “Гнутове” — 2125 осіб та 535 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 2170 осіб.

Як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні АТО зафіксовано 82 ворожі обстріли.

 

 

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