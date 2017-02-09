За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекли более 16 тыс. человек

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 70/80; "Марьинка" - 150/50; "Новотроицкое" - 15/30; "Гнутово" - 100/30.

В общем за прошедшие сутки контрольные пункты въезда-выезда пересекли: "Майорское" - 4555 человек и 755 транспортных средств; "Марьинка" - 4125 человек и 825 транспортных средств; "Новотроицкое" - 3630 человек и 840 транспортных средств; "Гнутово" - 2125 человек и 535 транспортных средств; "Станица Луганская" - 2170 человек.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО зафиксировали 82 вражеских обстрела.