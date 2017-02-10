Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло більше 15 тис. осіб

Сьогодні зранку в контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 70/120; “Мар’їнка” — 120/100; “Новотроїцьке” — 30/50; “Гнутове” — 60/25.

Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду наразі працюють в штатному режимі.

Загалом контрольні пункти в’їзду-виїзду перетнули: “Майорське” — 3925 осіб та 630 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 3985 осіб та 865 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 3565 осіб та 910 транспортних засобів; “Гнутове” — 2340 осіб та 596 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 1850 осіб.

Як повідомляв УНН, житомирські прикордонники затримали фуру із радіоактивним вантажем.