За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекли более 15 тыс. человек

Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 70/120; "Марьинка" - 120/100; "Новотроицкое" - 30/50; "Гнутово" - 60/25.

Все контрольные пункты въезда-выезда в настоящее время работают в штатном режиме.

В общем контрольные пункты въезда-выезда пересекли: "Майорское" - 3925 человек и 630 транспортных средств; "Марьинка" - 3985 человек и 865 транспортных средств; "Новотроицкое" - 3565 человек и 910 транспортных средств; "Гнутово" - 2340 человек и 596 транспортных средств; "Станица Луганская" - 1850 человек.

Как сообщал УНН, житомирские пограничники задержали фуру с радиоактивным грузом.