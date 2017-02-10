За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекли более 15 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В общем за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 15 700 человек и 3 000 транспортных средств. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 70/120; "Марьинка" - 120/100; "Новотроицкое" - 30/50; "Гнутово" - 60/25.
Все контрольные пункты въезда-выезда в настоящее время работают в штатном режиме.
В общем контрольные пункты въезда-выезда пересекли: "Майорское" - 3925 человек и 630 транспортных средств; "Марьинка" - 3985 человек и 865 транспортных средств; "Новотроицкое" - 3565 человек и 910 транспортных средств; "Гнутово" - 2340 человек и 596 транспортных средств; "Станица Луганская" - 1850 человек.
Как сообщал УНН, житомирские пограничники задержали фуру с радиоактивным грузом.