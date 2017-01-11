Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло 22,5 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Минулої доби контрольні пункти в’їзду-виїзду в зоні АТО загалом перетнули 22,5 тисяч осіб та 3,6 тисячі транспортних засобів. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Так, у контрольних пунктах в’їзду-виїзду сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 70/120; “Мар’їнка” — 200/150; “Новотроїцьке” — 15/45; “Гнутове” — 120/60.
Загалом протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування загалом перетнули:
“Майорське” — 5600 осіб та 800 транспортних засобів;
“Мар’їнка” — 6145 осіб та 1190 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” — 4340 осіб та 920 транспортних засобів;
“Гнутове” — 2960 осіб та 670 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” — 3410 осіб.