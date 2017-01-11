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За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло 22,5 тыс. человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 января. УНН. За прошедшие сутки контрольные пункты въезда-выезда в зоне АТО целом пересекли 22 500 человек и 3,6 тысячи транспортных средств. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Так, в контрольных пунктах въезда-выезда сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 70/120; "Марьинка" - 200/150; "Новотроицкое" - 15/45; "Гнутово" - 120/60.

В общем за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в целом пересекли:

"Майорское" - 5600 человек и 800 транспортных средств;

"Марьинка" - 6145 человек и 1190 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 4340 человек и 920 транспортных средств;

"Гнутово" - 2960 человек и 670 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 3410 человек.

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