За добу понад 33 тис. осіб перетнули лінію розмежування на Донбасі

“Минулої доби пасажиро-транспортний потік у районі проведення АТО залишався динамічним та був на рівні попередньої доби. Всього лінію розмежування через контрольні пункти в`їзду-виїзду перетнули 33,4 тисячі осіб та 5,4 тисячі транспортних засобів”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, зокрема, що через КПВВ “Майорське” прослідувало 8225 осіб та 1135 транспортних засобів, через контрольний пункт “Мар’їнка” — 8905 осіб та 1815 транспортних засобів, через “Новотроїцьке” — 6680 осіб та 1495 транспортних засобів; через “Гнутове” — 3605 осіб та 925 транспортних засобів, через КПВВ “Станиця Луганська” — 6045 осіб.

Також зазначається, що сьогодні вранці біля контрольних пунктів на в’їзд та виїзд очікувала така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 20/170, “Мар’їнка” — 100/150, “Новотроїцьке” — 0/15, “Гнутове” — 50/40.

“Вчора через КПВВ „Новотроїцьке“ до неконтрольованої території прослідували 4 вантажних автомобілі від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продуктові набори загальною вагою 80 тонн”, — додали у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, 13 квітня через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування загалом перетнули 33,7 тис. осіб та 5,2 тис. транспортних засобів.