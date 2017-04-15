За сутки более 33 тыс. человек пересекли линию разграничения на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. За прошедшие сутки, 14 апреля, линию разграничения в Донбассе через контрольные пункты въезда-выезда пересекли 33,4 тыс. человек и 5,4 тыс. транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
“За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток в районе проведения АТО оставался динамичным и был на уровне предыдущих суток. Всего линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда пересекли 33,4 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств”, - говорится в сообщении.
Отмечается, в частности, что через КПВВ “Майорское” проследовало 8225 человек и 1135 транспортных средств, через контрольный пункт “Марьинка” — 8905 человек и 1815 транспортных средств, через “Новотроицкое” — 6680 человек и 1495 транспортных средств, через “Гнутово” — 3605 человек и 925 транспортных средств, через КПВВ “Станица Луганская” — 6045 человек.
Также отмечается, что сегодня утром у контрольных пунктов на въезд и выезд ожидало такое количество транспортных средств: “Майорское” — 20/170, “Марьинка” — 100/150, “Новотроицкое” — 0/15, “Гнутово” — 50/40.
“Вчера через КПВВ "Новотроицкое" на неконтролируемую территорию проследовали 4 грузовых автомобиля от Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы общим весом 80 тонн”, - добавили в Госпогранслужбе.
Напомним, 13 апреля через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в целом пересекли 33,7 тыс. человек и 5,2 тыс. транспортных средств.