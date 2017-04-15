За сутки более 33 тыс. человек пересекли линию разграничения на Донбассе

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50311 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104738 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161159 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118684 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117852 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113266 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104759 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107204 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103688 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154915 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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За сутки более 33 тыс. человек пересекли линию разграничения на Донбассе

За сутки более 33 тыс. человек пересекли линию разграничения на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 10301 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. За прошедшие сутки, 14 апреля, линию разграничения в Донбассе через контрольные пункты въезда-выезда пересекли 33,4 тыс. человек и 5,4 тыс. транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

“За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток в районе проведения АТО оставался динамичным и был на уровне предыдущих суток. Всего линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда пересекли 33,4 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств”, - говорится в сообщении.

Отмечается, в частности, что через КПВВ “Майорское” проследовало 8225 человек и 1135 транспортных средств, через контрольный пункт “Марьинка” — 8905 человек и 1815 транспортных средств, через “Новотроицкое” — 6680 человек и 1495 транспортных средств, через “Гнутово” — 3605 человек и 925 транспортных средств, через КПВВ “Станица Луганская” — 6045 человек.

Также отмечается, что сегодня утром у контрольных пунктов на въезд и выезд ожидало такое количество транспортных средств: “Майорское” — 20/170, “Марьинка” — 100/150, “Новотроицкое” — 0/15, “Гнутово” — 50/40.

“Вчера через КПВВ "Новотроицкое" на неконтролируемую территорию проследовали 4 грузовых автомобиля от Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы общим весом 80 тонн”, - добавили в Госпогранслужбе.

Напомним, 13 апреля через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в целом пересекли 33,7 тыс. человек и 5,2 тыс. транспортных средств.

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