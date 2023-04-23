Минулої доби окупанти обстріляли Очаківську громаду
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Протягом минулої доби російські загарбники обстріли акваторію Очаківської громади Миколаївщини, про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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"Вчора, 22 квітня, о 15:34 зафіксовано артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Без руйнувань та постраждалих", - зазначив Кім.
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У місті Миколаїв, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо
Минулої доби російські загарбники пізно ввечері вдарили по Марганецькій громаді Нікопольського району, що на Дніпропетровщині. Застосували безпілотник. З нього скинули вибуховий снаряд.