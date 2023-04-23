За прошедшие сутки оккупанты обстреляли Очаковскую громаду

Цитата

"Вчера, 22 апреля, в 15:34 зафиксирован артиллерийский обстрел акватории Очаковской громады. Без разрушений и пострадавших", - отметил Ким.

Дополнение

В городе Николаев, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним

За прошедшие сутки российские захватчики поздно вечером ударили по Марганецкой громаде Никопольского района Днепропетровской области. Применили беспилотник. С него сбросили взрывной снаряд.