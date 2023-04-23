За прошедшие сутки оккупанты обстреляли Очаковскую громаду
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. За прошедшие сутки российские захватчики обстреляли акваторию Очаковской громады Николаевщины, об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
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"Вчера, 22 апреля, в 15:34 зафиксирован артиллерийский обстрел акватории Очаковской громады. Без разрушений и пострадавших", - отметил Ким.
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В городе Николаев, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним
За прошедшие сутки российские захватчики поздно вечером ударили по Марганецкой громаде Никопольского района Днепропетровской области. Применили беспилотник. С него сбросили взрывной снаряд.