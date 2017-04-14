Минулої доби на маріупольському напрямку бойовики застосували міномети

На півдні обстановка дещо загострилася. Ворог знову підтягнув на передову важке озброєння і почав активно його застосовувати.

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“У Талаківці, Гнутовому та Широкиному відбулися мінометні обстріли з боку противника, а у Водяному — мінометні й артилерійські. Як і на донецькому напрямку, всього було випущено близько 50 мін і снарядів. Окрім цього, окупанти інтенсивно застосовували бронетехніку, відмічено 6 епізодів. Як і під Авдіївкою, бойові дії ведуться і вранці, і у другій половині дня”, — сказав речник.

Як повідомив А.Лисенко, у Мар’їнському та північній частині Волноваського району вчора було відносно спокійно, зафіксовані лише епізодичні провокації з боку противника, зокрема снайперські обстріли.

“Всього за минулу добу на маріупольському напрямку сталося 43 ворожих обстріли, зокрема 6 — з важкого озброєння”, — додав він.