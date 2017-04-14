За прошедшие сутки на мариупольском направлении боевики применили минометы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 43 вражеских обстрелов, в том числе 6 - из тяжелого вооружения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
На юге обстановка несколько обострилась. Враг снова подтянул на передовую тяжелое вооружение и начал активно его применять.
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"В Талаковке, Гнутово и Широкино состоялись минометные обстрелы со стороны противника, а в Водяное - минометные и артиллерийские. Как и на донецком направлении, всего было выпущено около 50 мин и снарядов. Кроме этого, оккупанты интенсивно применяли бронетехнику, отмечено 6 эпизодов. Как и Авдеевка, боевые действия ведутся и утром, и во второй половине дня ", - сказал спикер.
Как сообщил А.Лысенко, в Марьинском и северной части Волновахского района вчера было относительно спокойно, зафиксированы лишь эпизодические провокации со стороны противника, в том числе снайперские обстрелы.
"Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 43 вражеских обстрелов, в том числе 6 - из тяжелого вооружения", - добавил он.