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Минулої доби на маріупольському напрямку бойові дії велись на всій ділянці фронту - Міноборони

Минулої доби на маріупольському напрямку бойові дії велись на всій ділянці фронту - Міноборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Учора на маріупольському напрямку по всій лінії фронту велись бойові дії, причому у Мар’їнці та Славному зафіксовано кілька потужних мінометних обстрілів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“На маріупольському напрямку спокійних місць на фронті немає — бойовики порушують режим тиші і вдень, і вночі. Ввечері у Мар’їнці та сусідньому Славному зафіксовано кілька потужних мінометних обстрілів з боку НЗФ. Втім, як і раніше, основні бойові дії ведуться на ділянці фронту Павлопіль — Широкине”, — розповів він.

Всього за минулу добу на маріупольському напрямку сталося 30 ворожих обстрілів, зокрема 1/6 — з важкого озброєння.

Як повідомляв УНН, минулої доби, 14 січня, на Луганщині бойовики випустили по українських позиціях понад 130 мін та снарядів, зокрема зі 120- та 152-міліметрової артилерії, причому більшість обстрілів припала на Кримське.

Українські Національні Новини

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