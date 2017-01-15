Вчера на мариупольском направлении боевые действия велись на всем участке фронта - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Вчера на мариупольском направлении по всей линии фронта велись боевые действия, причем в Марьинке и Славном зафиксировано несколько мощных минометных обстрелов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"На мариупольском направлении спокойных мест на фронте нет, - боевики нарушают режим тишины и днем, и ночью. Вечером в Марьинке и соседнем Славном зафиксировано несколько мощных минометных обстрелов со стороны НВФ. Впрочем, как и ранее, основные боевые действия ведутся на участке фронта Павлополь - Широкино", - рассказал он.
Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 30 вражеских обстрелов, в частности 1/6 - из тяжелого вооружения.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки, 14 января, в Луганской области боевики выпустили по украинским позициям более 130 мин и снарядов, в том числе со 120- и 152-миллиметровой артиллерии, причем большинство обстрелов пришлась на Крымское.