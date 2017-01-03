Минулої доби на луганському напрямку зафіксовані нетривалі збройні провокації з боку бойовиків

На Луганському напрямку бойовики влаштували дві збройні провокації поблизу Новозванівки та ще дві біля селища Лобачеве. Також порушення перемир'я з боку ворога зафіксовано в районі Новоолександрівки і Станиці Луганської. Важке озброєння при цьому ворог не застосовував, і кожна провокація тривала не більше 10 хвилин.

Як повідомляв УНН, минулої доби жоден український військовий не постраждав в зоні АТО.