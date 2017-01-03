Минулої доби на луганському напрямку зафіксовані нетривалі збройні провокації з боку бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня УНН. Минулої доби на луганському напрямку зафіксовані нетривалі збройні провокації з боку бойовиків, при цьому важке озброєння не використовувалося. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
На Луганському напрямку бойовики влаштували дві збройні провокації поблизу Новозванівки та ще дві біля селища Лобачеве. Також порушення перемир'я з боку ворога зафіксовано в районі Новоолександрівки і Станиці Луганської. Важке озброєння при цьому ворог не застосовував, і кожна провокація тривала не більше 10 хвилин.
Як повідомляв УНН, минулої доби жоден український військовий не постраждав в зоні АТО.