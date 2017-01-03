За прошедшие сутки на луганском направлении зафиксированы непродолжительные вооруженные провокации со стороны боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января УНН. За прошедшие сутки на луганском направлении зафиксированы непродолжительные вооруженные провокации со стороны боевиков, при этом тяжелое вооружение не использовалось. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
На Луганском направлении боевики устроили две вооруженные провокации вблизи Новозвановки и еще две у поселка Лобачево. Также нарушения перемирия со стороны врага зафиксировано в районе Новоалександровки и Станицы Луганской. Тяжелое вооружение при этом враг не применял, и каждая провокация длилась не более 10 минут.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки ни один украинский военный не пострадал в зоне АТО.