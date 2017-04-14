Минулої доби на луганському напрямку бойовики не застосовували важкого озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. На луганському напрямку бойовики здійснили три обстріли українських позицій, важкого озброєння при цьому не застосовувалося. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Між 14 та 20 годиною противник здійснив 3 обстріли українських позицій, зокрема один у Станично-Луганському районі та два у Попаснянському районі. Важке озброєння при цьому не застосовувалося”, — повідомив він.
Нагадаємо, минулої доби двоє українських військовослужбовців отримали поранення внаслідок бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції.
Як повідомляв УНН, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов розповів, коли може закінчитися АТО.