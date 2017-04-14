Минулої доби на луганському напрямку бойовики не застосовували важкого озброєння

“Між 14 та 20 годиною противник здійснив 3 обстріли українських позицій, зокрема один у Станично-Луганському районі та два у Попаснянському районі. Важке озброєння при цьому не застосовувалося”, — повідомив він.

Нагадаємо, минулої доби двоє українських військовослужбовців отримали поранення внаслідок бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНН, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов розповів, коли може закінчитися АТО.