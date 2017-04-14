За прошедшие сутки на луганском направлении боевики не применяли тяжелого вооружения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. На луганском направлении боевики совершили три обстрела украинских позиций, тяжелого вооружения при этом не применялось. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Между 14 и 20 часами противник совершил 3 обстрела украинских позиций, в том числе один в Станично-Луганском районе и два в Попаснянском районе. Тяжелое вооружение при этом не применялось", - сообщил он.
Напомним, за минувшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции.
Как сообщал УНН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов рассказал, когда может закончиться АТО.