Минулої доби на Луганщині бойовики випустили 50 мін та 4 артснаряди по силам АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Протягом минулої доби на луганському напрямку бойовики випустили 50 мінометних мін та 4 артилерійські снаряди по позиціях сил АТО, також стріляли з кулеметів та гранатометів різних систем. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“На луганському напрямку основні бойові дії велися на ділянці фронту Новозванівка — Троїцьке, де противник активізувався одразу після опівночі та заспокоївся лише пізно ввечері. Попри те, що обстріли були короткотривалими, за добу на цих рубежах бандформування випустили по наших позиціях майже 50 мінометних мін та 4 артилерійські снаряди. Паралельно з важким озброєнням на цій ділянці фронту противник широко застосовував гранатомети різних систем та кулемети”, — повідомив О.Мотузяник.
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Речник зазначив, що двічі режим тиші ворог порушував у Станиці Луганській.
“Там бойовики відкривали вогонь з опівночі до третьої ранку, використовуючи при цьому гранатомети та стрілецьку зброю.У районі Слов’яносербська, на Бахмутській трасі та у Попасній було спокійно”, — наголосив він.
Також О.Мотузяник додав, що всього за минулу добу на луганському напрямку відбулося 16 ворожих обстрілів, з них половина — з важкого озброєння.
Нагадаємо, 3 січня бойовики на луганському напрямку сім разів обстрілювали позиції сил АТО в районі Попасної, використовуючи гранатомети та кулемети.