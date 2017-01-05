За прошедшие сутки в Луганской области боевики выпустили 50 мин и 4 артснаряда по силам АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. За прошедшие сутки на луганском направлении боевики выпустили 50 минометных мин и 4 артиллерийских снаряда по позициям сил АТО, также стреляли из пулеметов и гранатометов различных систем. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"На луганском направлении основные боевые действия велись на участке фронта Новозвановка - Троицкое, где противник активизировался сразу после полуночи и успокоился только поздно вечером. Несмотря на то, что обстрелы были кратковременными, за сутки на этих рубежах бандформирования выпустили по нашим позициям почти 50 минометных мин и 4 артиллерийских снаряда. Параллельно с тяжелым вооружением на этом участке фронта противник широко применял гранатометы различных систем и пулеметы", - сообщил А.Мотузяник.
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Спикер отметил, что дважды режим тишины враг нарушал в Станице Луганской.
"Там боевики открывали огонь с полуночи до трех утра, используя при этом гранатометы и стрелковое оружие. В районе Славяносербска, на Бахмутский трассе и в Попасной было спокойно", - подчеркнул он.
Также А.Мотузяник добавил, что всего за минувшие сутки на луганском направлении состоялось 16 вражеских обстрелов, из них половина - из тяжелого вооружения.
Напомним, 3 января боевики на луганском направлении семь раз обстреливали позиции сил АТО в районе Попасной, используя гранатометы и пулеметы.