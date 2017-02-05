Минулої доби на дорогах України загинуло дев’ять людей, 60 травмовано
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. За минулу добу на автошляхах України загинуло дев’ять громадян, ще 60 травмовано. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України, передає УНН.
“За минулу добу на автошляхах України загинуло дев’ять громадян, травмовано — 60. Сьогодні, 5 лютого, критичною за рівнем аварійності залишається ситуація в п’яти областях країни”, — йдеться у повідомленні.
Так, у Житомирській, Чернігівській, Сумській, Черкаській та Кіровоградській областях зафіксовано зростання рівня аварійності більш ніж на 50%.
Високий рівень аварійності залишається у Львівській, Чернівецькій, Полтавській, Херсонській, Харківській та Луганській областях.
Нагадаємо, станом на ранок 5 лютого, за даними ДСНС, у Вінницькій, Хмельницькій та Закарпатській областях обмежений рух на автодорогах через погіршення погодних умов.