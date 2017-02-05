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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За минувшие сутки на дорогах Украины погибли 9 человек, 60 травмированы

Киев • УНН

 • 11671 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. За минувшие сутки на дорогах Украины погибли 9 граждан, еще 60 травмированы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, передает УНН.

За минувшие сутки на дорогах Украины погибли 9 человек, 60 травмированы

"За минувшие сутки на дорогах Украины погибли 9 граждан, травмированы - 60. Сегодня, 5 февраля, критической по уровню аварийности остается ситуация в пяти областях страны", - говорится в сообщении.

Так, в Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях зафиксирован рост уровня аварийности более чем на 50%.

Высокий уровень аварийности остается во Львовской, Черновицкой, Полтавской, Херсонской, Харьковской и Луганской областях.

Напомним, по состоянию на утро 5 февраля, по данным ГосЧС, в Винницкой, Хмельницкой и Закарпатской областях ограничено движение на автодорогах из-за ухудшения погодных условий.

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