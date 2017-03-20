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Минулої доби на донецькому напрямку зафіксовано 14 обстрілів

Минулої доби на донецькому напрямку зафіксовано 14 обстрілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Минулої доби на донецькому напрямку відбулося 14 ворожих обстрілів, 3 з них із застосуванням важкого озброєння. Про це в ході брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

“Всього за минулу добу на Донецькому напрямку сталося 14 ворожих обстрілів, зокрема 3 — з важкого озброєння”, — сказав він.

Загалом, неспокійно, як і раніше, під Авдіївкою. тут окупанти застосовували міномети і танки. Найбільш тривалий і потужний обстріл відбувся у першій половині дня — між 3 та 9 годиною. Вогонь вівся зі східного напрямку — з боку Ясинуватої.

У самій же Авдіївці, як повідомлялось раніше, снаряд влучив у приватний будинок, внаслідок чого постраждала 68-річна жінка.

Ще 2 ворожих обстріли сталося у Невельському, один з них був мінометним. На позиції “Шахта Бутовка” та на передовій в Донецькому аеропорту вчора було спокійно.

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