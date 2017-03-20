За прошедшие сутки на донецком направлении зафиксировано 14 обстрелов

"Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 14 вражеских обстрелов, в том числе 3 - из тяжелого вооружения", - сказал он.

В общем, беспокойно, как и ранее, в Авдеевке, здесь оккупанты применяли минометы и танки. Наиболее длительный и мощный обстрел произошел в первой половине дня - между 3 и 9:00. Огонь велся с восточного направления - со стороны Ясиноватой.

В самой же Авдеевке, как сообщалось ранее, снаряд попал в частный дом, в результате чего пострадала 68-летняя женщина.

Еще 2 вражеских обстрелов произошло в Невельском, один из них был минометным. На позиции "Шахта Бутовка" и на передовой в Донецком аэропорту вчера было спокойно.