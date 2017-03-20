За прошедшие сутки на донецком направлении зафиксировано 14 обстрелов

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 54133 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 108450 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 123842 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 183059 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133350 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126695 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118724 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106616 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107635 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103945 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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За прошедшие сутки на донецком направлении зафиксировано 14 обстрелов

За прошедшие сутки на донецком направлении зафиксировано 14 обстрелов

Киев  •  УНН

 • 8769 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. За прошедшие сутки на донецком направлении состоялось 14 вражеских обстрелов, 3 из них с применением тяжелого вооружения. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

"Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 14 вражеских обстрелов, в том числе 3 - из тяжелого вооружения", - сказал он.

В общем, беспокойно, как и ранее, в Авдеевке, здесь оккупанты применяли минометы и танки. Наиболее длительный и мощный обстрел произошел в первой половине дня - между 3 и 9:00. Огонь велся с восточного направления - со стороны Ясиноватой.

В самой же Авдеевке, как сообщалось ранее, снаряд попал в частный дом, в результате чего пострадала 68-летняя женщина.

Еще 2 вражеских обстрелов произошло в Невельском, один из них был минометным. На позиции "Шахта Бутовка" и на передовой в Донецком аэропорту вчера было спокойно.

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