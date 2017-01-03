Минулої доби на донецькому напрямку бойовики випустили 16 мін
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Минулої доби бойовики продовжили обстріл позиції українських військових в зоні проведення АТО, зокрема на донецькому напрямку випустили 16 мін. Про це у вівторок сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"Бойовики відкрили вогонь із 82-міліметрових мінометів на Світлодарській дузі, випустивши 16 мін по українським позиціям біля селища Луганське. В решті "гарячих точок" – а це Авдіївка та горлівський периметр – ворог стріляв зі стрілецької зброї та гранатометів", - сказав він.
Як повідомляв УНН, минулої доби, з 2 на 3 січня, жоден український військовий не постраждав у результаті бойових дій в зоні АТО.