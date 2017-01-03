Минулої доби на донецькому напрямку бойовики випустили 16 мін

"Бойовики відкрили вогонь із 82-міліметрових мінометів на Світлодарській дузі, випустивши 16 мін по українським позиціям біля селища Луганське. В решті "гарячих точок" – а це Авдіївка та горлівський периметр – ворог стріляв зі стрілецької зброї та гранатометів", - сказав він.

Як повідомляв УНН, минулої доби, з 2 на 3 січня, жоден український військовий не постраждав у результаті бойових дій в зоні АТО.