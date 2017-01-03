За прошедшие сутки на донецком направлении боевики выпустили 16 мин
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. За прошедшие сутки боевики продолжили обстрел позиции украинских военных в зоне проведения АТО, в частности на донецком направлении выпустили 16 мин. Об этом во вторник сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Боевики открыли огонь из 82-миллиметровых минометов на Светлодарской дуге, выпустив 16 мин по украинским позициям у поселка Луганское. В остальных "горячих точках" - а это Авдеевка и горловский периметр - враг стрелял из стрелкового оружия и гранатометов", - сказал он.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки, с 2 на 3 января, ни один украинский военный не пострадал в результате боевых действий в зоне АТО.