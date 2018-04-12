Минулої доби на Донбасі було зафіксовано 38 обстрілів позицій ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення бойових дій на Донбасі було зафіксовано 38 обстрілів позицій Збройних сил України. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
Так, більшість обстрілів, 36 випадків, були зафіксовані на Донецькому напрямку, на Луганському напрямку – 2 обстріли. Найбільш активними були обстріли в районі Авдіївки та Водяного.
Зазначено також, що з 38 обстрілів 35 були визначені як прицільні. Українським військовим 14 разів доводилось відкривати вогонь у відповідь.
"Внаслідок ворожих обстрілів жоден з українських захисників, наших військових, не постраждав", - зазначив Гуцуляк.
Як повідомляв УНН, в результаті обстрілів на Донбасі з травня 2017 року загинуло 32 мирних жителя.