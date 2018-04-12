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За прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано 38 обстрелов позиций ВСУ

За прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано 38 обстрелов позиций ВСУ

Киев  •  УНН

 • 8142 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения боевых действий на Донбассе было зафиксировано 38 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

Так, большинство обстрелов, 36 случаев были зафиксированы на Донецком направлении, на Луганском направлении - 2 обстрела. Наиболее активными были обстрелы в районе Авдеевки и Водяного.

Отмечено также, что с 38 обстрелов 35 были определены как прицельные. Украинский военным 14 раз приходилось открывать огонь.

"В результате вражеских обстрелов ни один из украинских защитников, наших военных не пострадал", - отметил Гуцуляк.

Как сообщал УНН, в результате обстрелов в Донбассе с мая 2017 погибли 32 мирных жителя.

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