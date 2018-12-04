Минулої доби на блокпостах затримали шість бойовиків

“Протягом минулої доби правоохоронцями зі складу Об’єднаних сил, які несуть службу на стаціонарних та мобільних блокпостах, затримано 6 осіб, причетних до незаконних збройних формувань”, — сказав Жуганов.

За його словами, загалом впродовж минулої доби через КПВВ прослідувало на підконтрольну Україні територію та з неї понад 27 тисяч осіб та 3 367 транспортних засобів. У пропуску через лінію розмежування, з різних причин, відмовлено 18 особам.

Нагадаємо, минулої доби бойовики 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, зокрема, зафіксовано і 4 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.