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Минулої доби на блокпостах затримали шість бойовиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Упродовж минулої доби на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі затримано шість осіб, причетних до участі у незаконних збройних формуваннях. Про це на брифінгу у Києві повідомив представник прес-центру Об’єднаних сил Олексій Жуганов, передає УНН.

“Протягом минулої доби правоохоронцями зі складу Об’єднаних сил, які несуть службу на стаціонарних та мобільних блокпостах, затримано 6 осіб, причетних до незаконних збройних формувань”, — сказав Жуганов.

За його словами, загалом впродовж минулої доби через КПВВ прослідувало на підконтрольну Україні територію та з неї понад 27 тисяч осіб та 3 367 транспортних засобів. У пропуску через лінію розмежування, з різних причин, відмовлено 18 особам.

Нагадаємо, минулої доби бойовики 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, зокрема, зафіксовано і 4 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

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