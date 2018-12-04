За прошедшие сутки на блокпостах задержали шесть боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. За прошедшие сутки на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе задержаны шесть человек, причастных к участию в незаконных вооруженных формированиях. Об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель пресс-центра Объединенных сил Алексей Жуганов, передает УНН.
"За прошедшие сутки правоохранителями из состава Объединенных сил, которые несут службу на стационарных и мобильных блокпостах, задержаны 6 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям", - сказал Жуганов.
По его словам, в целом на протяжении прошлых суток через КПВВ последовало на подконтрольную Украины территорию и с нее более 27 000 человек и 3367 транспортных средств. В пропуске через линию разграничения, по разным причинам, отказано 18 лицам.
Напомним, за минувшие сутки боевики 14 раз открывали огонь по позициям наших войск, в частности, зафиксировано и 4 случая применения вооружения, запрещенного минского соглашениями.