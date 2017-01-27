Минулої доби двоє українських військових загинуло в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Минулої доби двоє українських військових загинули в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу внаслідок бойових дій, на жаль, ми маємо втрати. Двоє військовослужбовців Збройних сил загинуло, поранених не було. Це сталося внаслідок ворожих мінометних обстрілів у Новотошківському та Широкиному”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, загалом за минулу добу зафіксовано 63 обстріли.