За прошедшие сутки двое украинских военных погибли в зоне АТО

"За минувшие сутки в результате боевых действий, к сожалению, мы имеем потери. Двое военнослужащих Вооруженных сил погибли, раненых не было. Это произошло в результате вражеских минометных обстрелов в Новотошковском и Широкино ", - сказал он.

Как сообщал УНН, в целом за прошедшие сутки зафиксировано 63 обстрелы .