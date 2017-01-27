За прошедшие сутки двое украинских военных погибли в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. За прошедшие сутки двое украинских военных погибли в зоне проведения антитеррористической операции в результате боевых действий. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий, к сожалению, мы имеем потери. Двое военнослужащих Вооруженных сил погибли, раненых не было. Это произошло в результате вражеских минометных обстрелов в Новотошковском и Широкино ", - сказал он.
Как сообщал УНН, в целом за прошедшие сутки зафиксировано 63 обстрелы .