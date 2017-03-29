Минулої доби донецькому напрямку відбулося 23 ворожих обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Минулої доби донецькому напрямку відбулося 23 ворожих обстріли, 11 з них із важкого озброєння. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Донецький напрямок. Вчора найнеспокійніше було на Світлодарській дузі та в районі Авдіївки. Окупанти протягом дня здійснили декілька коротких мінометних обстрілів по Луганському, а після 23:00 відкрили потужній вогонь з мінометів калібром 120 мм по місту, під час якого було випущено більше 20 мін”, — повідомив А.Лисенко.
Крім того, з його слів, в районі Горлівського периметру ворог застосовував виключно легке озброєння. В Авдіївці відбулося два ворожих мінометних обстрілів і ще три припали на Кам’янку. В районі Донецького аеропорту окупанти відкривали вогонь з кулеметів та гранатометів різних модифікацій.
Всього на минулої доби донецькому напрямку відбулося 23 ворожих обстріли, 11 з них із важкого озброєння.
Як повідомляв УНН, минулої доби російсько-окупаційні війська 61 раз вели вогонь по позиціях українських військових.