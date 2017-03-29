За прошедшие сутки на донецком направлении состоялось 23 вражеских обстрелы

"Донецкое направление. Вчера наиболее неспокойно было на Светлодарской дуге и в районе Авдеевки. Оккупанты в течение дня совершили несколько коротких минометных обстрелов по Луганскому, а после 23:00 открыли мощный огонь из минометов калибром 120 мм по городу, во время которого было выпущено более 20 мин ", - сообщил А.Лысенко.

Кроме того, по его словам, в районе Горловского периметра враг применял исключительно легкое вооружение. В Авдеевке состоялось два вражеских минометных обстрелов и еще три пришлись на Каменку. В районе Донецкого аэропорта оккупанты открывали огонь из пулеметов и гранатометов различных модификаций.

Всего за прошедшие сутки на донецком направлении состоялось 23 вражеских обстрелов, 11 из них из тяжелого вооружения.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 61 раз вели огонь по позициям украинских военных .