За прошедшие сутки на донецком направлении состоялось 23 вражеских обстрелы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. За прошедшие сутки донецком направлении состоялось 23 вражеских обстрелов, 11 из них из тяжелого вооружения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Донецкое направление. Вчера наиболее неспокойно было на Светлодарской дуге и в районе Авдеевки. Оккупанты в течение дня совершили несколько коротких минометных обстрелов по Луганскому, а после 23:00 открыли мощный огонь из минометов калибром 120 мм по городу, во время которого было выпущено более 20 мин ", - сообщил А.Лысенко.
Кроме того, по его словам, в районе Горловского периметра враг применял исключительно легкое вооружение. В Авдеевке состоялось два вражеских минометных обстрелов и еще три пришлись на Каменку. В районе Донецкого аэропорта оккупанты открывали огонь из пулеметов и гранатометов различных модификаций.
Всего за прошедшие сутки на донецком направлении состоялось 23 вражеских обстрелов, 11 из них из тяжелого вооружения.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 61 раз вели огонь по позициям украинских военных .