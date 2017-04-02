Минулої доби четверо українських військовослужбовців зазнали поранень
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, четверо зазнали поранень. Про це в ході брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО, Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах збройних сил немає, проте четверо військовослужбовців зазнали поранень, зокрема троє з них постраждали внаслідок підривів на вибухових пристроях і ще один отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, попри досягнуті домовленості про припинення вогню з 1 квітня російські окупаційні війська продовжують здійснювати провокації із застосуванням стрілецької зброї.