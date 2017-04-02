За прошедшие сутки четверо украинских военнослужащих получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, четверо получили ранения. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО, Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах вооруженных сил нет, однако четверо военнослужащих получили ранения, в том числе трое из них пострадали в результате подрывов на взрывных устройствах и еще один получил ранения в результате вражеского обстрела", - сказал он.
Как сообщал УНН, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня с 1 апреля российские оккупационные войска продолжают осуществлять провокации с применением стрелкового оружия.