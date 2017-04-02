За прошедшие сутки четверо украинских военнослужащих получили ранения

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах вооруженных сил нет, однако четверо военнослужащих получили ранения, в том числе трое из них пострадали в результате подрывов на взрывных устройствах и еще один получил ранения в результате вражеского обстрела", - сказал он.

Как сообщал УНН, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня с 1 апреля российские оккупационные войска продолжают осуществлять провокации с применением стрелкового оружия.