Минулої доби четверо українських військових зазнали поранень
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій четверо українських військовослужбовців зазнали поранень, жоден не загинув. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лаві українських військовослужбовців немає, четверо зазнали поранень. Найбільших втрат ЗСУ зазнали на луганському напрямку - 3 поранених, один боєць зазнав поранень на позиції шахта "Бутівка", - сказав він.
Як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні проведення АТО проросійські бойовики 55 разів обстріляли позиції українських військових.