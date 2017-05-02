За прошедшие сутки четверо украинских военных получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий четверо украинских военнослужащих получили ранения, никто не погиб. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в лаве украинских военнослужащих нет, четверо получили ранения. Наибольшие потери ВСУ получили на луганском направлении - 3 раненных, один боец получил ранения на позиции шахта "Бутовка", - сказал он.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 55 раз обстреляли позиции украинских военных.