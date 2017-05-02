За прошедшие сутки четверо украинских военных получили ранения

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в лаве украинских военнослужащих нет, четверо получили ранения. Наибольшие потери ВСУ получили на луганском направлении - 3 раненных, один боец ​​получил ранения на позиции шахта "Бутовка", - сказал он.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 55 раз обстреляли позиции украинских военных.