Минулої доби бойовики здійснили потужній обстріл Пісків
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Минулої доби бойовики здійснили потужній обстріл Пісків, випустивши по позиціям українських військових 18 мін. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
“Вчора ввечері між 18 та 21 годиною противник здійснив потужний обстріл Пісків із застосуванням мінометів, бронетехніки, легкого озброєння. При цьому було випущено 18 ворожих мін. Це був найпотужніший та найтриваліший обстріл з боку російсько-окупаційних військ на всьому донецькому напрямку”, — повідомив О.Мотузяник.
Як повідомляв УНН, четверо військовослужбовців отримали поранення минулої доби в зоні АТО.