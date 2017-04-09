Минулої доби бойовики здійснили потужній обстріл Пісків

“Вчора ввечері між 18 та 21 годиною противник здійснив потужний обстріл Пісків із застосуванням мінометів, бронетехніки, легкого озброєння. При цьому було випущено 18 ворожих мін. Це був найпотужніший та найтриваліший обстріл з боку російсько-окупаційних військ на всьому донецькому напрямку”, — повідомив О.Мотузяник.

Як повідомляв УНН, четверо військовослужбовців отримали поранення минулої доби в зоні АТО.



