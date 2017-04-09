За прошедшие сутки боевики совершили мощный обстрел Песков

"Вчера вечером между 18 и 21 часами противник совершил мощный обстрел Песков с применением минометов, бронетехники, легкого вооружения. При этом было выпущено 18 вражеских мин. Это был самый мощный и самый продолжительный обстрел со стороны российско-оккупационных войск на всем донецком направлении ", - сообщил О.Мотузяник.

Как сообщал УНН, четверо военнослужащих получили ранения прошедшие сутки в зоне АТО .



