За прошедшие сутки боевики совершили мощный обстрел Песков
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. За прошедшие сутки боевики совершили мощный обстрел Песков, выпустив по позициям украинских военных 18 мин. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
"Вчера вечером между 18 и 21 часами противник совершил мощный обстрел Песков с применением минометов, бронетехники, легкого вооружения. При этом было выпущено 18 вражеских мин. Это был самый мощный и самый продолжительный обстрел со стороны российско-оккупационных войск на всем донецком направлении ", - сообщил О.Мотузяник.
Как сообщал УНН, четверо военнослужащих получили ранения прошедшие сутки в зоне АТО .