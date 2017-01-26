Минулої доби бойовики застосували реактивну артилерію на маріупольському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Минулої доби бойовики обстрілювали ділянку фронту Красногорівка – Мар’їнка з кулеметів, гранатометів, тричі з реактивних установок "Град-П". Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Маріупольський напрямок. Вперше у новому році бандформування застосували реактивну артилерію на цьому напрямку.
Тричі бойовики вистрілили з переносних реактивних установок „Град-П“ (Партизан) під час чергового обстрілу наших позицій поблизу Красногорівки. Саме на ділянці фронту Красногорівка — Мар’їнка вчора було найгарячіше. Ворожі обстріли тривали тут протягом усієї доби: вранці були активними снайпери противника, пообіду в хід пішли кулемети та ручні гранатомети.
Пізно ввечері бойовики повністю перейшли на важке озброєння — з 10-ї вечора до опівночі ворог випустив 15 артилерійських снарядів та понад 110 мінометних мін”, — повідомив О.Мотузяник.
Він також зазначив, що внаслідок агресії бойовиків, два житлових будинки у Красногорівці зазнали пошкоджень.
“За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих серед цивільних мешканців немає. По сусідству з епіцентром бойових дій, на КПВВ "Мар’їнка“ пропускні операції були призупинені у моменти атак противник”, — зауважив О.Мотузяник.
Також він додав, що дві ворожі збройні провокації відбулися у Новотроїцькому. Одна з яких — з використанням снайперської зброї.
“Решта обстрілів минулої доби сталася на ділянці фронту від Павлополя до Широкиного. Противник й надалі продовжує широко застосовувати легке озброєння. Епізодично бандформування використовували також важке озброєння. Так, артилерійсько-мінометний обстріл наших позицій відбувся у Гнутовому. Також противник відкривав вогонь з мінометів у Водяному”, — повідомив речник.
Він також зазначив, що всього за минулу добу на маріупольському напрямку сталося 27 ворожих обстрілів, зокрема 7 — важкого озброєння.
Нагадаємо, 25 січня бойовики 36 разів порушили режим припинення вогню на маріупольському напрямку, при цьому важке озброєння не застосовувалося.