Минулої доби бойовики застосували реактивну артилерію на маріупольському напрямку

ukru
18:00 • 46374 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

17:13 • 77871 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

16:27 • 94653 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

15:09 • 169366 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 144070 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 174381 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 165571 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 162991 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 323577 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 345243 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
53 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Нафтогаз повідомив про ворожий обстріл його об'єктів: пошкоджено газовидобувні потужності

Нафтогаз повідомив про ворожий обстріл його об'єктів: пошкоджено газовидобувні потужності

28 березня, 09:58 • 78933 перегляди
путін принижує Трампа: б'є по енергоінфраструктурі і висуває нові божевільні умови – Коваленко

путін принижує Трампа: б'є по енергоінфраструктурі і висуває нові божевільні умови – Коваленко

28 березня, 10:37 • 100749 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 143418 перегляди
Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

28 березня, 12:13 • 124144 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 134644 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

15:09 • 169378 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 323581 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 345246 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 264265 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 337592 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 26087 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

16:29 • 45229 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

15:27 • 51874 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 134644 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 143418 перегляди
Актуальне
Минулої доби бойовики застосували реактивну артилерію на маріупольському напрямку

Минулої доби бойовики застосували реактивну артилерію на маріупольському напрямку

Київ • УНН

 • 9695 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Минулої доби бойовики обстрілювали ділянку фронту Красногорівка – Мар’їнка з кулеметів, гранатометів, тричі з реактивних установок "Град-П". Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“Маріупольський напрямок. Вперше у новому році бандформування застосували реактивну артилерію на цьому напрямку.

Тричі бойовики вистрілили з переносних реактивних установок „Град-П“ (Партизан) під час чергового обстрілу наших позицій поблизу Красногорівки. Саме на ділянці фронту Красногорівка — Мар’їнка вчора було найгарячіше. Ворожі обстріли тривали тут протягом усієї доби: вранці були активними снайпери противника, пообіду в хід пішли кулемети та ручні гранатомети.

Пізно ввечері бойовики повністю перейшли на важке озброєння — з 10-ї вечора до опівночі ворог випустив 15 артилерійських снарядів та понад 110 мінометних мін”, — повідомив О.Мотузяник.

Він також зазначив, що внаслідок агресії бойовиків, два житлових будинки у Красногорівці зазнали пошкоджень.

“За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих серед цивільних мешканців немає. По сусідству з епіцентром бойових дій, на КПВВ "Мар’їнка“ пропускні операції були призупинені у моменти атак противник”, — зауважив О.Мотузяник.

Також він додав, що дві ворожі збройні провокації відбулися у Новотроїцькому. Одна з яких — з використанням снайперської зброї.

“Решта обстрілів минулої доби сталася на ділянці фронту від Павлополя до Широкиного. Противник й надалі продовжує широко застосовувати легке озброєння. Епізодично бандформування використовували також важке озброєння. Так, артилерійсько-мінометний обстріл наших позицій відбувся у Гнутовому. Також противник відкривав вогонь з мінометів у Водяному”, — повідомив речник.

Він також зазначив, що всього за минулу добу на маріупольському напрямку сталося 27 ворожих обстрілів, зокрема 7 — важкого озброєння.

Нагадаємо, 25 січня бойовики 36 разів порушили режим припинення вогню на маріупольському напрямку, при цьому важке озброєння не застосовувалося.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Tesla
$263.40
Brent
$72.71
Bitcoin
$83,994.90
S&P 500
$5,585.67
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,110.49
Ethereum
$1,883.86