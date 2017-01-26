За прошедшие сутки боевики применили реактивную артиллерию на мариупольском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. За прошедшие сутки боевики обстреливали участок фронта Красногоровка - Марьинка из пулеметов, гранатометов, трижды из реактивных установок "Град-П". Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Мариупольское направление. Впервые в новом году бандформирования применили реактивную артиллерию на этом направлении.
Трижды боевики выстрелили из переносных реактивных установок "Град-П" (Партизан) во время очередного обстрела наших позиций вблизи Красногоровки. Именно на участке фронта Красногоровка - Марьинка вчера было горячее всего. Вражеские обстрелы продолжались здесь в течение всех суток: утром были активными снайперы противника, после обеда в ход пошли пулеметы и ручные гранатометы.
Поздно вечером боевики полностью перешли на тяжелое вооружение - с 10 вечера до полуночи враг выпустил 15 артиллерийских снарядов и более 110 минометных мин", - сообщил А.Мотузяник.
Он также отметил, что в результате агрессии боевиков, два жилых дома в Красногоровке повреждены.
"По предварительной информации, жертв или пострадавших среди гражданского населения нет. По соседству с эпицентром боевых действий, на КПВВ "Марьинка" пропускные операции были приостановлены в моменты атаки противника", - отметил А.Мотузяник.
Также он добавил, что две враждебные вооруженные провокации произошли в Новотроицком. Одна из которых - с использованием снайперского оружия.
"Остальные обстрелы за прошедшие сутки произошли на участке фронта от Павлополя до Широкино. Противник и дальше продолжает широко применять легкое вооружение. Эпизодически бандформирования использовали также тяжелое вооружение. Так, артиллерийско-минометный обстрел наших позиций состоялся в Гнутово. Также противник открывал огонь из минометов в Водяном", - сообщил пресс-секретарь.
Он также отметил, что всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 27 вражеских обстрелов, в том числе 7 - из тяжелого вооружения.
Напомним, 25 января боевики 36 раз нарушили режим прекращения огня на мариупольском направлении, при этом тяжелое вооружение не применялось.