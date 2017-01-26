За прошедшие сутки боевики применили реактивную артиллерию на мариупольском направлении

ukru
15:33 • 64605 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
14:19 • 95265 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12:58 • 102070 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 124258 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 109863 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 118523 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 129298 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 139988 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144370 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132281 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

12 марта, 08:41 • 101287 просмотра
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

12 марта, 09:56 • 108529 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

12 марта, 10:15 • 118989 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12:19 • 101411 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 80557 просмотра
публикации
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 64629 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 45154 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 80557 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 124260 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 162707 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 134187 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 142610 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 147713 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 146409 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 149924 просмотра
Актуальное
За прошедшие сутки боевики применили реактивную артиллерию на мариупольском направлении

За прошедшие сутки боевики применили реактивную артиллерию на мариупольском направлении

Киев • УНН

 • 9695 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. За прошедшие сутки боевики обстреливали участок фронта Красногоровка - Марьинка из пулеметов, гранатометов, трижды из реактивных установок "Град-П". Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"Мариупольское направление. Впервые в новом году бандформирования применили реактивную артиллерию на этом направлении.

Трижды боевики выстрелили из переносных реактивных установок "Град-П" (Партизан) во время очередного обстрела наших позиций вблизи Красногоровки. Именно на участке фронта Красногоровка - Марьинка вчера было горячее всего. Вражеские обстрелы продолжались здесь в течение всех суток: утром были активными снайперы противника, после обеда в ход пошли пулеметы и ручные гранатометы.

Поздно вечером боевики полностью перешли на тяжелое вооружение - с 10 вечера до полуночи враг выпустил 15 артиллерийских снарядов и более 110 минометных мин", - сообщил А.Мотузяник.

Он также отметил, что в результате агрессии боевиков, два жилых дома в Красногоровке повреждены.

"По предварительной информации, жертв или пострадавших среди гражданского населения нет. По соседству с эпицентром боевых действий, на КПВВ "Марьинка" пропускные операции были приостановлены в моменты атаки противника", - отметил А.Мотузяник.

Также он добавил, что две враждебные вооруженные провокации произошли в Новотроицком. Одна из которых - с использованием снайперского оружия.

"Остальные обстрелы за прошедшие сутки произошли на участке фронта от Павлополя до Широкино. Противник и дальше продолжает широко применять легкое вооружение. Эпизодически бандформирования использовали также тяжелое вооружение. Так, артиллерийско-минометный обстрел наших позиций состоялся в Гнутово. Также противник открывал огонь из минометов в Водяном", - сообщил пресс-секретарь.

Он также отметил, что всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 27 вражеских обстрелов, в том числе 7 - из тяжелого вооружения.

Напомним, 25 января боевики 36 раз нарушили режим прекращения огня на мариупольском направлении, при этом тяжелое вооружение не применялось.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия

Обратиться по вопросам размещения рекламы