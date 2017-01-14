Минулої доби бойовики з мінометів та гранатометі обстрілювали донецький напрямок – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Минулої доби на донецькому напрямку бойовики обстріляли позиції українських військових з мінометів та гранатометів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Донецький напрямок. Бойові дії ведуться по всьому фронту, за винятком донецького аеропорту. Як і на луганському напрямку тут майже всі обстріли відбулися у другій половині дня. Порівняно з минулими днями противник дещо рідше застосовує важке озброєння. Мінометні і гарматні обстріли з боку ворога зафіксовано у селищі Південному Торецької міської ради, у Верхньоторецькому та Кам’янці, що північніше Авдіївки”, — повідомив О.Мотузяник.
Також він зазначив, що розширення географії бойових дій та загальна кількість ворожих обстрілів говорить про те, що ворог не збирається виконувати мінські домовленості та налаштований на ескалацію протистояння.
“По всьому Горлівському периметру та авдіївській промзоні вчора також відбулася серія перестрілок між силами АТО і окупантами. Всього ж за добу 22 ворожих обстріли, три з яких із використанням важкої зброї зафіксовано за добу на донецькому напрямку”, — додав речник.
Нагадаємо, 12 січня в авдіївській промзоні бойовики вели п’ятигодинний обстріл, впродовж якого випустили понад 70 мін по позиціях українських військових.