За прошедшие сутки боевики из минометов и гранатометов обстреливали донецкое направление - Минобороны

"Донецкое направление. Боевые действия ведутся по всему фронту, за исключением донецкого аэропорта. Как и на луганском направлении здесь почти все обстрелы произошли во второй половине дня. По сравнению с прошлыми днями противник несколько реже применяет тяжелое вооружение. Минометные и пушечные обстрелы со стороны врага зафиксировали в поселке Южном Торецкого городского совета, в Верхнеторецком и Каменце, что к северу от Авдеевки", - сообщил А.Мотузянык.

Также он отметил, что расширение географии боевых действий и общее количество вражеских обстрелов говорит о том, что враг не собирается выполнять минские договоренности и настроен на эскалацию противостояния.

"По всему горловскому периметру и авдеевской промзоне вчера также произошла серия перестрелок между силами АТО и оккупантами. Всего же за сутки 22 вражеских обстрела, три из которых с использованием тяжелого оружия зафиксировали за сутки на донецком направлении", - добавил пресс-секретарь.

Напомним, 12 января в Авдеевской промзоне боевики вели пятичасовой обстрел, в течение которого было выпущено более 70 мин по позициям украинских военных.